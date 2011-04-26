-BARAJA DÜŞEN OTOMOBİLDEN 2 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü'ne düşen otomobildeki 2 kişinin cesetleri çıkarıldı. Sazlıdere Baraj Gölü'ne hareket halindeki bir otomobil düştüğünün bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekipleri, 34 ZML 66 plakalı araca ve biri kadın 2 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler, önce aracın dışında bulunan erkek cesedini, daha sonra sürücü koltuğunda olduğu bildirilen kadın cesedini kıyıya çıkardı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince halatlarla bağlanan otomobil de itfaiyeye ait vinçle baraj gölünden çıkarıldı. Ölen erkeğin üzerinde Tahir Baştürk (42) adına kimlik bulunduğu, ölen kadının kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi. Cesetler ve otomobilde inceleme yapan ekipler, aracın bagajında bağlama buldu. İncelemenin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. Görgü tanıklarından Necati Akçiçek, arabanın baraj gölüne düştüğünü gördüklerini, içinden bir erkeğin çıktığını, bir süre çırpınan bu kişinin daha sonra kaybolduğunu söyledi. Kazanın meydana geldiği noktada daha önce de benzer kazalar olduğunu, çakıl ve toprak olan yolda araçların kaydığını belirten Akçiçek, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.