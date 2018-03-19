T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baraja atılan ağa, el bombası takıldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, balıkçıların Atatürk Barajı gölüne attıkları ağa el bombası takıldı

19 Mart 2018 19:43

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, balıkçıların Atatürk Barajı gölüne attıkları ağa el bombası takıldı.
Atatürk Barajı kıyısına giden isimleri açıklanmayan iki balıkçı, öğleden sonra avlanmak için göle ağ attı. Bir süre sonra çekilen ağa el bombası takılı olduğunu gören balıkçılar, korkup yeniden suya attı. Ardından haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve jandarma inceleme yaptı. Ekiplerin yardım istediği dalgıç polisler, girdikleri suda el bombasını bulup, imha etmek üzere uzman ekiplere teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haci BOZKURTKAHTA Adıyaman DHAADIYAMANın KahtaAtatürk BarajıBirArdındanEkiplerinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24