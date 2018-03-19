Baraja atılan ağa, el bombası takıldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, balıkçıların Atatürk Barajı gölüne attıkları ağa el bombası takıldı.

Atatürk Barajı kıyısına giden isimleri açıklanmayan iki balıkçı, öğleden sonra avlanmak için göle ağ attı. Bir süre sonra çekilen ağa el bombası takılı olduğunu gören balıkçılar, korkup yeniden suya attı. Ardından haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve jandarma inceleme yaptı. Ekiplerin yardım istediği dalgıç polisler, girdikleri suda el bombasını bulup, imha etmek üzere uzman ekiplere teslim etti.



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