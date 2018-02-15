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Baraj suları çekildi, ortaya çıkan köyü duyan koştu

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın azalan yağışlar nedeniyle suları, 37 metre çekildi

15 Şubat 2018 14:23

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı\'nın azalan yağışlar nedeniyle suları, 37 metre çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Narlı köyü, 5 yıl sonra su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor. 
Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 6\'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı’nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle yaklaşık 37 metre çekildi. Baraj gölü dolayısıyla daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı. Cami, okul ve evlerin 5 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Kara yolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köye baktı.
Doğup, büyüdükleri köylerini 5 yıl sonra yeniden görenler, duygulandıklarını belirterek, eski günleri yad ettiklerini söyledi.
24 YILDA TAMAMLANDI
Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları\'nda doğup, Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum\'dan Karadeniz\'e dökülen, 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerindeki Artvin\'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı \'Discovery Channel\' tarafından \'mühendislik harikası\' olarak değerlendirildi.

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