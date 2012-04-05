Baraj kazasında TEDAŞ müdürü tutuklandı

Erzurum'da baraj göletinde kaybolan 5 TEDAŞ işçisinin tamamının cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri olan TEDAŞ müdürü tutuklandı.

Erzurum'da baraj göletinde yaşanan facianın ardından başlatılan arama çalışmalarında kayıp beş işçinin tamamının cesetleri bulundu.

Salı akşamı, Karasu baraj gölünde elektrik arızasını kontrol için karşıya geçmeye çalışırken deniz bisikletinin alabora olması sonucu sulara kapılan işçileri arama çalışmaları 3 gün sürdü.

Önceki gün bulunan iki işçinin ardından, diğer üç işçinin cesedi bugünkü çalışmalarda bulundu.

Olayın ardınan başlatılan soruşturma kapsamında 4 TEDAŞ yetkilisi gözaltına alındı.

TEDAŞ Sistem İşletim Bakım Müdürü Tuncer Yeşilyurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.