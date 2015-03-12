Baraj inşaatında heyelan; 2 işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda toprak altında kalan iş makinası operatörleri Kadir İlmas ve Nurullah Keklik yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ İlçesi'ndeki Büyük Karaçay Barajı inşaatında yapılan dolgu çalışması sırasında dün sabah saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.



Heyelanda 2 iş makinesi, toprak ve kayaların altında kaldı. İhbar üzerine AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonunda iş makinesi operatörleri 22 yaşındaki Kadir İlmas ile 26 yaşındaki Nurullah Keklik'in cesetlerine ulaşıldı.



İşçilerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.