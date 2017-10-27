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Baraj inşaatı yol çalışmasında su borusu patladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, baraj inşaatında devam eden yol çalışması sırasında, kentin su ihtiyacını karşılayan boru hattında patlama meydana geldi

27 Ekim 2017 16:31

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, baraj inşaatında devam eden yol çalışması sırasında, kentin su ihtiyacını karşılayan boru hattında patlama meydana geldi. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, kentin yüzde 40\'lık bölümüne su verilemediğini, sorunun çözülmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.
Kirazlık Köprü Barajı inşaatında devam eden yol çalışması sırasında, su borusunda patlama meydana geldi. Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. 
Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Çetin, yol çalışması sırasında kentin su ihtiyacını karşılayan boru hattının patladığını söyleyerek şöyle konuştu:
\"Baraj inşaatının yol bölümünde kalan borularda sürekli patlama meydana geliyor. Bu boruların patlaması kentimizi çok sıkıntıya sokuyor. Yine yol çalışmalarında borunun patladığını tespit ettik. Şu anda şehrimizin yüksek kesimlerine, yani yüzde 40’lık bölümüne su veremiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu yüzden özür dileriz. 3 kurum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaların ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde şehrimize su verebilmek için yonu şekilde çalışıyoruz\" dedi.

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