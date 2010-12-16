T24 LogoT24 Logo
Gündem

BARAJ GÖLÜ'NDEN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A)

16 Aralık 2010 20:07

-BARAJ GÖLÜ'NDEN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Arnavutköy'deki Sazlıbosna Baraj Gölü'ne otomobille düştüğü tahmin edilen iki arkadaşın bulunması için yapılan aramada, otomobil ile bir kişinin cesedi çıkarıldı. Sazlıbosna Baraj Gölü'nde dün başlatılan, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.  İstanbul Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği ekipleri gölden önce otomobili çıkardı. 34 ZE 4290 plakalı otomobilin ağır hasar gördüğü, ön tekerleklerinin olmadığı gözlendi.  Dalgıçlar, daha sonra Cihan Gündüz'ün (26) cesedine ulaştı.  Gündüz'ün cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Çalışmalara ara verildiği, Adem Babacan'ın (24) cesedinin yarın aranacağı bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24