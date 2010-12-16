-BARAJ GÖLÜ'NDEN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Arnavutköy'deki Sazlıbosna Baraj Gölü'ne otomobille düştüğü tahmin edilen iki arkadaşın bulunması için yapılan aramada, otomobil ile bir kişinin cesedi çıkarıldı. Sazlıbosna Baraj Gölü'nde dün başlatılan, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. İstanbul Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği ekipleri gölden önce otomobili çıkardı. 34 ZE 4290 plakalı otomobilin ağır hasar gördüğü, ön tekerleklerinin olmadığı gözlendi. Dalgıçlar, daha sonra Cihan Gündüz'ün (26) cesedine ulaştı. Gündüz'ün cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Çalışmalara ara verildiği, Adem Babacan'ın (24) cesedinin yarın aranacağı bildirildi.