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Baraj gölünde bataklığa saplandı, itfaiye kurtardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Karakaya Baraj Gölü'nün yanında bulunan koyda karşı tarafa geçmek isterken bataklığa saplanan Cumali Doğan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

27 Nisan 2018 15:12

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Karakaya Baraj Gölü\'nün yanında bulunan koyda karşı tarafa geçmek isterken bataklığa saplanan Cumali Doğan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Hasırcılar Mahallesi\'nde bulunan Karakaya Baraj Gölü\'nde meydana geldi. Beyazsaray mevkiinde bulunan koydan karşıya geçmek isteyen Cumali Doğan bataklığa saplandı. Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Doğan, bir anda çamura gömüldü. Yardım sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Cumali Doğan\'ı bataklıktan çıkardı.

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