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Baraj gölünde alabora olan teknede kaybolan kişi bulunamadı

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin) , (DHA) - ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'nde dün teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramada bulunamadı

11 Mart 2018 19:37

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin) , (DHA) - ARTVİN\'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü\'nde dün teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramada bulunamadı. Kayıp kişi için Muratlı ve Borçka baraj kapakları kapatıldı.
İlçenin Muratlı köyünde baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olması sonucu Ekrem Aydın (39) kıyıya çıkmayı başardı, Muhammet Ay ise suda kayboldu. Olaydan sonra AFAD ile Deniz Polisi dalgıçları botla girdikleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. Dün akşam ara verilen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Çoruh nehri üzerindeki Muratlı barajı ile Borçka baraj kapakları kapatıldı. Hopa\'dan gelen dalgıç polis ekipleri gölde arama gerçekleştirdi. Arama çalışmasında Muhammet Ay\'a ulaşılamadı.
Öte yandan bölgeye çağrılan Jandarma Genel Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinden oluşan 15 kişilik su altı ekibi yarın gölde arama çalışması başlatacak.

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