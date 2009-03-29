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Dünya

Baraj faciasında can kaybı 90’ı geçti

Endonezya'da, bir barajın çökmesi sonucu meydana gelen felakette ölenlerin sayısı 90'ı geçti.

29 Mart 2009 02:00

Endonezya'da, bir barajın çökmesi sonucu meydana gelen felakette ölenlerin sayısı 90'ı geçti.

Ulusal Afet Koordinasyon Ajansı Sözcüsü Priyadi Kardono, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, can kaybının 91'e yükseldiğini söyledi. Halen 100'den fazla kişinin kayıp olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, cuma günü meydana gelen felaketin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin 1 hafta boyunca devam edeceğini bildirdiler.

Başkent Cakarta yakınlarındaki bir baraj cuma günü çökmüş, Cakarta'nın güneybatısında bulunan Tangerang bölgesindeki yerleşim birimleri sular altında kalmıştı.

(AA)

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