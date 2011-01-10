-BARADEY'DEN BOYKOT ÇAĞRISI KAHİRE (A.A) - 10.01.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) eski başkanı Muhammed El Baradey'in eylül ayında yapılması planlanan Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısı yaptığı bildirildi. Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan El Mısri Youm Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Baradey, Twitter hesabından verdiği mesajda, cumhurbaşkanlığını seçimlerini düzenleyen kurallara sert eleştiriler yönelterek, 85 milyon Mısırlıdan sadece 5'inin cumhurbaşkanlığı için yarışabileceğini bildirdi. Baradey, mesajında ''Başkan kendi halefini tayin etse daha iyi olurdu. Mısır halkına seçim diye sunulan bu durum bir saçmalıktır'' ifadesini kullandı. Geçen yıl yapılan Mısır parlamento seçimlerinin ilk turu öncesinde de Baradey, tüm partilere seçimi boykot etmeleri çağrısında bulunmuş, çağrıya sadece Eymen Nur'un liderliğindeki Gad (Yarın) Partisi uymuştu.