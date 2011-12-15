-Baradey Mısır'da ilk defa oy kullandı KAHİRE (A.A) - 15.12.2011 - Mısır muhalefetinin önemli isimlerinden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) eski başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muhammed El Baradey, Mısır'da ilk defa bir seçimde oy kullandı. Halk Meclisi seçimlerinin ikinci aşamasının ikinci gününde Giza bölgesindeki Cemal Abdülnasır Lisesine oy vermek üzere gelen Baradey, ''Mısır'da ilk defa oy kullanıyorum'' dedi. Mübarek rejiminin yıkılmasının ardından yapılan referandumda oy kullanmak için sandığa giden Baradey, Mübarek yanlılarının saldırısına uğramış ve oyunu kullanamadan geri dönmüştü. Baradey, Mübarek döneminde yapılan seçimlerde, yurt dışında yaşayanlar oy kullanamadığı için sandığa gitmemişti. Öğleden sonra Cemal Abdülnasır Lisesine gelen Baradey, oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurucu Meclis'te İslamcıların çoğunluğu yakalayarak anayasayı hazırlayacak olmaları ile ilgili bir soruya Baradey, ''Yeni anayasayı kimin hazırlayacak olması önemli değil, önemli olan tüm siyasi gruplar arasında anayasa ile ilgili uzlaşma sağlanması ve yapılacak anayasanın Mısır halkına adalet ve demokrasiyi getirmesidir'' diye cevap verdi.