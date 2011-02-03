-BARADEİ'DEN GÖRÜŞME ÇAĞRISINA RET KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'ın önde gelen muhalif lideri Muhammed El Baradei, Başbakanının görüşme çağrısını reddetti. Mısır Başbakanı Ahmet Şefik, bugün muhalefet gruplarını görüşmeye çağırmıştı. El Cezire ve diğer basın organları aralarında liberal Vafd partisinin de bulunduğu bazı grupların çağrıya uyduğunu bildirdi. Müslüman Kardeşler ise zaten yasaklı durumda. El Baradei Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Görüşmeyi reddettik. Yapılacak bir müzakere Hüsnü Mübarek'in ayrılmasına ve Tahrir Meydanındaki güvenlik koşullarına bağlı" dedi. Müslüman Kardeşlerin eski parlamento üyelerinden Muhammed El Beltagi de "Bu toplantıdan çıkan herşeyi reddediyoruz" ifadesini kullandı ve örgütünün El Baradei tarafından belirtilen koşulları desteklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanan Ömer Süleyman'ın, bugün siyasi partiler ve ulusal güçlerle diyaloğa başladığı belirtilmiş ancak ayrıntı verilmemişti. -AB MÜBAREK'E ÇAĞRISINI SERTLEŞTİRDİ- Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e hafta başında "halkının meşru şikayetlerine cevap ver" çağrısı yapan Avrupa Birliği tutumunu sertleştirdi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da dün Mübarek yandaşlarının protestoculara saldırması üzerine yaptığı açıklamada, "Acilen, somut ve kararlı önlemlerle Mısır halkının demokratik özlemlerini karşılayın" dedi. Ashton, Mısır makamlarına "özgür ve adil seçimlerin yolunu açacak şekilde samimi, demokratik reformlara doğru anlamlı ve gerçek bir dönüşüm başlatılması" çağrısını da yaptı. Mısır'da protestoculara silahlı saldırı haberlerinden büyük endişe duyduğunu belirten Ashton, Mısır güvenlik birimlerinin göstericilerin ve özgürce toplanma haklarının korunması için gerekli önlemleri almasını istedi. Halkın selameti ve güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu belirten Ashton, protestolarda öldüren ve yaralayanların yargı önüne çıkarılmasını talep etti. Ashton, gazetecilere yönelik yıldırma girişimleri ve saldırıların da kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.