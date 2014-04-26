Barack Obama: Vladimir Putin nehre düşse kurtarırdım

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 17 Nisan’da ''Obama cesur, boğulsam kurtarır beni'' sözlerine yanıt verdi. Obama, “Boğulması durumunda kesinlikle Sayın Putin’i kurtarırdım. Kim olsa kurtarırım. Oldukça iyi bir yüzücüydüm, Hawaii’de büyüdüm. Ama hamladım ve pratiğimi kaybettim” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye ile Seul'da düzenlediği basın toplantısında Barack Obama'ya, Putin’in 17 Nisan’da “Obama cesur, boğulsam beni kurtarır” sözleri hatırlatılarak "Son gelişmeleri dikkate aldığımızda Putin nehire düşse onu kurtarır mısınız" diye soruldu.

Kim olsa kurtarırdım

Obama, soruya espriyle “Boğulması durumunda kesinlikle Sayın Putin’i kurtarırdım. Kim olsa kurtarırım. Oldukça iyi bir yüzücüydüm, Hawaii’de büyüdüm. Ama hamladım ve pratiğimi kaybettim” diye cevap verdi.

Obama, Kırım’ın ilhakı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların Rus ekonomisine etkisinden Putin’in de haberdar olduğunu söyleyerek, “Sayın Putin aptal değil” dedi.

Putin ne demişti?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama’nın cesur ve iyi bir insan olduğunu, boğulması durumunda Obama'nın kendisini kurtaracağını söylemişti.

Çocuklarla bir araya gelen Rus lider, “Boğulsaydınız, Obama sizi kurtarır mıydı?” sorusuna yanıt verirken, “Bence Obama düzgün bir insan, erkek adam, kurtarırdı. ABD Başkanı ile herhangi bir özel ilişkilerimizin oluştuğunu söyleyemem. Ama düzgün insan, ve tabii ki kurtarırdı beni bu durumda. Ama boğulmam gibi bir durumla karşılaşmak hiç istemem” demişti.