Barack Obama: En büyük başarım İran...

Görev süresi içinde İngiltere'ye son resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Barack Obama, 8 yıllık en önemli başarısının İran'la nükleer anlaşmalar konusunda vardığı çözümü gösterdi.

ABD Başkanı Barack Obama, hızlı iletişim çağında insanlara ulaşan kötü haberlerin yoğunluğunun dünya sisteminin çökmekte olduğu hissini yaratabildiğini belirterek, gençlere, "Karamsarlığı ve alaycılığı reddedin. İlerleme mümkün, sorunlar çözülebilir ama ilerleme kaçınılmaz da değil, mücadele, sebat ve inanç gerektiriyor" dedi.

Başkan olmadan önce vadettikleri ile başkanlığı süresince yaptıkları arasında uyum olduğunu savunan Obama, "Kendi kendime sadık kaldım" ifadesini kullandı.

Değişimin zaman aldığını vurgulayan Obama, ABD'de siyahların haklarını kazanmalarını buna örnek olarak verdi.

Siyahların ABD'de haklarını hala tam olarak kullanamadıklarını dile getiren Obama, "Ayrımcılık halen Amerikan hayatının bazı yönlerinde mevcut. Siyah bir başkanla bile. Aslında tehlikelerden biri de insanların siyah bir başkan seçerek artık sorun kalmadığını düşünmeleri. Ama Ferguson'u gördünüz, ceza hukuk sistemindeki bazı sorunları da biliyorsunuz" diye konuştu.

Gençlere öğütler

"Anında bilgi edinilen bir çağdayız, Twitter'dan ve TV'den sürekli kötü haberler akıyor. Bu da kurduğumuz düzenin kırılgan olduğu veya çöktüğü hissini yaratıyor bazen belki" ifadelerini kullanan Obama, gençlerden tarihe ve orada oynayabilecekleri role daha derinlemesine ve iyimser bir şekilde bakmalarını istedi.

Gençlerle bir araya geldiğinde onlardan bu tür çağrıları reddetmelerini istediğini ifade eden Obama, "Karamsarlığı ve alaycılığı reddedin. İlerleme mümkün, sorunlar çözülebilir ama ilerleme kaçınılmaz da değil, mücadele, sebat ve inanç gerektiriyor" dedi.

Gençlerden gelen soruları da cevaplayan Obama, ABD başkanlarının siyasi öncelikleri ile ilgili bir soruya, "Birinci önceliğim ABD halkının güvenliği. Güvenlik her zaman gündemin birinci maddesi olacaktır. DAEŞ ve ulus ötesi terör çözülmesi gereken kritik sorunlar. Ancak bunları nasıl ele alacağız? Önemli olan bu" yanıtını verdi.