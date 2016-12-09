Barack Obama: Bana yabancı gibi baktılar

ABD Başkanı Barack Obama, CNN International'dan Fareed Zakaria'ya verdiği röportajda "Bana yabancı gibi, öteki gibi baktılar" dedi. "Başkanlığıma tavırda ülkenin kuzeyindeki eyaletlerdeki beyazlarla güneyindeki eyaletlerde yaşayan beyazlar arasında bile farklar gördüm" diyen Obama Doğduğu yerin ABD olmadığını ileri sürenlerin de aslında rengini kabullenemeyenler olduğunu ifade etti.

Programa görüşleriyle katılan eski danışmanlarından David Axelrod da "Irkından yansıyan kesin bir muhalefet ve saygısızlığa muhatap oluyordu Başkan Obama" demişti.