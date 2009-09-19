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Dünya

Barack Obama acaba komünist mi?

ABD Başkanı Obama, eski Başkan Roosvelt dönemindeki 'komünist' söylemlerinin hakkında söylenenlerle benzeştiğini söyledi.

19 Eylül 2009 03:00

ABD tarihinin ilk siyahi Başkanı Barack Obama, izlediği siyasete yönelik protesto gösterilerinin ana nedeninin ırkçılık olmadığını söyledi.

Obama, yarın yayımlanmak üzere verdiği mülakatta, 'Irkçılık yüzünden beni sevmeyenler olabilir mi? Kuşkusuz vardır. Ama burada ana neden bu değil. Amerikan halkının ezici çoğunluğu sağlık reformu planlarının hangi biçimde kendilerini ilgilendirdiğiyle meşgul' dedi.

Başkanın mülakatından bazı bölümler Amerikan televizyonları tarafından yayımlandı.

Obama: Roosvelt'e de komünist demişlerdi

Obama, mülakatında, 'Bu ülkede özellikle geçiş dönemlerinde ya da başkanlar önemli değişiklikler yapmaya çalıştığı dönemlerde hararetlenen tartışmalar olur. (Eski başkan) Franklin Roosevelt hakkında 'komünistti, sosyalistti' tarzı söylenenler benim hakkımda söylenenlerle büyük oranda benzeşiyor' ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Jimmy Carter, Obama aleyhtarı protestoların nedeninin 'ırkçılık' olduğunu belirtmiş, Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs de 'Başkan, eleştirilerin nedeninin derisinin rengiyle bir ilgisi olmadığını düşünüyor' açıklamasında bulunmuştu.

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