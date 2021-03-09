Bar sahipleri sitem etti: Her yer açıldı, sadece biz kapalıyız

Esnaf, salgında kısmi normal döneme geçişle birlikte birçok içkili lokantanın açılmasına izin verilirken, 1 yıldır kapalı olan barlara izin verilmemesine sitem etti. Ankara'da bar sahibi Murat Dağlar, aynı ruhsat grubunda olmalarına rağmen barlara neden izin verilmediğini anlayamadıklarını belirterek, “Herkes açıldığımızı sanıyor. Aksine sadece biz kapalıyız. İş artık önlemi geçti, ekmeğimizle oynanıyor. Kamu bankaları bize işe devam kredisi veriyor, hükümet dükkânımızı kapatıyor. Devlet adeta dalga geçiyor” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Dağlar, müjde beklerken yine ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını, görünmeyen bir el tarafından hızla iflasa sürüklendiklerini söyledi. Ruhsatların sıhhi işletme, gayri sıhhi işletme ve umuma açık istirahat ve eğlence işletmeleri olmak üzere 3 gruba ayrıldığını belirten Dağlar, şu bilgileri verdi:

“Aramızdaki tek fark onlar gece saat 01.00'da biz saat 04.00'da kapatıyoruz. Eti, balığı, meyveyi, sebzeyi, içkiyi aynı yerden alıp aynı müşterilere hizmet veriyoruz. Otellerin restoran ve barları müşteri kaynıyor. Adaletsiz yasağın mantıklı bir açıklaması var mı?”

Boş dükkâna 600 tl elektrik faturası

Boş dükkâna 1 yıldır kira, elektrik, su parası ödediklerini, aylık 600 TL'lik elektrik faturalarıyla karşılaştıklarını anlatan Dağlar, “Yasağın kalktığını sanıp dükkân açanlar 140 bin lira ceza ödedi. Kapalı dükkanla kredimi nasıl ödeyeceğim?” dedi.

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