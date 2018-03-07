Bar sahibi, şarkıcıya tecavüzden tutuklandı

Kıvanç Galip ÖVER/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesindeki bar sahibi Y.K. (40), işletmesinde sahneye çıkan şarkıcı Ü.K.\'ye (30), tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi\'ndeki bir barda sahneye çıkan şarkıcı Ü.K., işyeri sahibi Y.K.\'nin tecavüzüne uğradığını öne sürerek jandarmaya şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Y.K.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şarkıcı Ü.K.\'yi evine bıraktığı sırada, tecavüz olayının yaşandığı öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.