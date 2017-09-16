Bar önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bar önünde çıkan kavgada Ümit Ekici, Yusuf Yaşar İşlek\'i bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazlevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, barda gece bekçisi Yusuf Yaşar İşlek, çalıştığı eğlence yerinin önünde Ümit Ekici ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ekici, yanında taşıdığı bıçak ile İşlek\'e saldırdı. İşlek, bıçak darbelerden kurtulmak için ara sokaklara giderek izini kaybettirmek istedi. Ancak, işlek\'i karanlık bir sokakta sıkıştıran Ekici, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan İşlek, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, Ekici ise olay yerinden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Hastanede tedavisi devam eden İşlek\'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Ümit Ekici\'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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