-BAR KAVGASINDA HİÇ YOKTAN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Beyoğlu'nda bir barda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Taksim Balo Sokak'ta faaliyet gösteren eğlence mekanının ortaklarından birinin hisselerini başka birine devretmesi üzerine taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık, ortaklardan Abdülbaki K'nın adamlarıyla bara gelmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Çatışma esnasında barda bulunan Ali Özman (20), Mehmet Salih Oruç (29) ve Fatih Hocaoğlu yaralandı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Özman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdülbaki K'nın yaklaşık 10 kişi oldukları iddia edilen adamlarından Ferhat A. (45), Barış S. (26), Fuat K. (31) ve Adnan K. (47), aynı sokaktaki güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. -SOKAKTA YÜRÜRKEN VURULDU- Olay yerinden kaçmaya çalışan Abdülbaki K. (31) ise kendisini yakalamak isteyen sivil polislere ateş açtı. Olay yerinin yan sokağı olan Ekrem Tur Sokağa doğru kaçan saldırganın silahından çıkan bir kurşun, bu sırada sokakta yürümekte olan Aziz Şenel'e (54) isabet etti. Başına isabet eden kurşunla yaralanan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şenel de kurtarılamadı. Bu arada, Abdülbaki K. da bir taksiye binmek istediği sırada yolunu kesen polislerce etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Taksim Polis Merkezine götürülen 5 kişiyle birlikte 1 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Polis, olay yerinden kaçan diğer kişilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmayı sürdürüyor.