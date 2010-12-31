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BAR GÜRÜLTÜSÜNE 3,5 YIL HAPİS İSTEMİ  İSTANBUL (A.A)

31 Aralık 2010 17:44

-BAR GÜRÜLTÜSÜNE 3,5 YIL HAPİS İSTEMİ  İSTANBUL (A.A)- 31.12.2010 - Bebek'te oyuncu Pınar Altuğ'un da eskiden oturduğu apartmanın alt katında faaliyet gösteren kafe-barın sahibi ve yetkilisi hakkında ''genel güvenliği olası kastla tehlikeye soktukları'' gerekçesiyle 3,5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Altuğ Atacan, Aynur Akdeniz, Ayşe İz ve Ahmet Erdem Uslaş ''müşteki'' sıfatıyla yer aldı.  Şüpheli Cem Mirap'ın sahibi, şüpheli Burçak Gökcan'ın da yetkilisi olduğu kafe-barın Bebek'te faaliyet gösterdiği belirtilen iddianamede, söz konusu iş yerinde 2009 yılı sonbahar aylarında elektrik sistemine yapılan aşırı yükleme nedeniyle kofranın patladığı ve elektrik kablolarının yandığı kaydedildi.  Söz konusu tarihte müştekilerden Pınar Altuğ'un kafe-barın bulunduğu binanın en üst katında ikamet ettiği ve yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen iddianamede, iş yerinin neden olduğu aşırı gürültünün binada oturan müştekilerin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye soktuğu ifade edildi.  Konuya ilişkin ifadesine başvurulan müştekilerden Pınar Altuğ'un gürültü nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kaldığını, defalarca konuyu şüphelilere iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını, kofrada çıkan yangının da büyük tehlike yarattığını, bu sıkıntılar nedeniyle kendisi, eşi ve çocuğunun sağlığının tehlikeye girdiğini söylediğine yer verilen iddianamede, Aynur Akdeniz, Ayşe İz ve Ahmet Erdem Uslaş'ın da gürültü nedeniyle sağlıklarının bozulduğu yönünde beyanda bulundukları anlatıldı.  İddianamede, kafe-barda yeterli olmayan sistemlerle elektrik kullanıldığından yangının meydana geleceğinin öngörülebilecek nitelikte olduğu, öte yandan ilgili kanunlarda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak müştekilerin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye sebebiyet verildiği savunuldu.  Şüphelilerin eylemlerinin ''genel güvenliğin olası kastla tehlikeye sokulması ve gürültüye neden olmak'' suçunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, Mirap ve Gökcan'ın 5 ay ile 3,5'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. 

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