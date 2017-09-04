Bar görevlisinin öldürülme anı kamerada

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki bir kafe barın kapısında güvenlik görevlisi olan 36 yaşındaki Mustafa Özpınar\'ın, iddiaya göre alkollü olduğu için içeriye almak istemediği 30 yaşındaki Haydar Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülme anı, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 23.00\'da, Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan kafe barda meydana geldi. Eğlence mekanına gelen Haydar Ç., kapıdaki görevli Mustafa Özpınar tarafından alkollü olduğu gerekçesiyle içeri alınmadı. Duruma sinirlenen Haydar Ç., yanındaki bıçağı, tartıştığı Mustafa Özpınar\'ın göğsüne sapladı. Tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özpınar, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Özpınar, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Cinayet anı ise eğlence mekanının güvenlik kamerasına anbe an kaydedildi. Görüntülerde, Haydar Ç.\'nin mekanın önüne gelerek görevli Mustafa Özpınar ile konuşmaya başladığı görülüyor. Bir süre devam eden sözlü tartışma sonrası Mustafa Özpınar, Haydar Ç.\'ye vurarak yere düşürüyor. Yerdeki boğuşma sırasında altta kalan Haydar Ç.\'nin bıçağı Mustafa Özpınar\'ın göğsüne sapladığı görülüyor. Olayı gören iki kişi yerde boğuşan Mustafa Özpınar ile Haydar Ç.\'yi ayırıyor. Görüntülerde, Mustafa Özpınar\'ın bıçaklandıktan sonra ayağa kalktığı görülürken, iki kişi ise Haydar Ç.\'yi dövmeye başlıyor. Polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Haydar Ç., işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Mustafa Özpınar\'ın cenazesinin memleketi Trabzon\'da defnedileceği öğrenildi.

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