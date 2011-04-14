-BAR CİNAYETİ SANIKLARINA 18 YILA KADAR HAPİS ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Hoşdere Caddesi'ndeki bir barda, ''Kürtçe şarkı söylenmesi'' üzerine başlayan ve Emrah Gezer'in ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili davada, sanık polis memuru Serkan Akbulut'un, ''tahrik altında adam öldürmek'' suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki-sanık polis memuru Serkan Akbulut ve avukatı ile maktulün yakınları ve avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Halis Özmen, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu. Mütalaada, olay tarihinde, Hoşdere Caddesi'ndeki bir bara, sanık Ramazan Gezer, Gülay Türk, Tülay Türk ve maktul Emrah Gezer'in birlikte gittikleri, bardaki müzik programı bittikten sonra Emrah Gezer'in de arasında bulunduğu grubun Kürtçe şarkı söylemeye başladığı kaydedildi. Bu sırada barda, sanık polis memuru Serkan Akbulut ve Levent Akbulut ile oturmakta olan Sinem Uludağ'ın, bundan rahatsızlık duyarak, ''Ben Kürtlerle aynı ortamda kalmak istemiyorum. Siz PKK'lı mısınız?'' demesi üzerine tarafların sözlü tartışmaya başladığı ifade edilen görüşte, ardından tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı. Barda bulunan diğer kişilerin kavgayı ayırdığı, ancak tarafların barın dışında da tartışmaya devam ettikleri kaydedilen görüşte, sanık Ramazan Gezer'in, üzerinde bulunan silahla tehdit amaçlı ateş etmesi nedeniyle, sanık Serkan Akbulut'un da silahıyla ateş etmeye başladığı ifade edildi. Mermi isabet eden Emrah Gezer'in öldüğü, olay yerinde bulunan Zafer Şimşek'in de yaralandığını belirtilen görüşte, Akbulut'un, ''tahrik altında adam öldürmek'' suçundan 12 yıldan 18 yıla, ''adam yaralamak'' suçundan da 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Görüşte, Akbulut'un cezasının, ''kamu görevine ait silahı kullandığı'' gerekçesiyle artırılması da talep edildi. -DİĞER SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR- Esas hakkındaki görüşte, sanık Sinem Uludağ'ın sanıklar Ramazan Gezer, Tülay Türk ve Gülay Türk'e ayrı ayrı ''hakaret ettiği'' iddiasıyla toplam 9 aydan 6 yıla kadar mahkumiyeti, ''adam öldürmeye azmettirmek'', ''kasten adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından ise beraati istendi. Maktul Emrah Gezer'in ağabeyi Ramazan Gezer'in ''Sinem Uludağ'ı tahrik altında kasten yaraladığı'' gerekçesiyle 1 aydan 9 aya, ''Uludağ'a haksız fiil nedeniyle hakaret ettiği'' gerekçesiyle 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istenirken, ''silahla tehditte bulunduğu'' gerekçesiyle de 3 kez cezalandırılarak toplam 6 aydan 15 yıla kadar; 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlamasından ise 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Gülay Türk'ün ''Sinem Uludağ'ı tahrik altında kasten yaraladığı'' gerekçesiyle 1 aydan 9 aya kadar mahkumiyeti istenirken, sanıklar Tülay Türk ve Levent Akbulut'un atılı tüm suçlardan, diğer sanıkların da haklarında dava açılan diğer suçlamalardan beraat talebinde bulunuldu. Savcı, tutuklu sanık Serkan Akbulut'un tutukluluğunun devamını da istedi. Serkan Akbulut'un avukatı müvekkilinin tahliyesini isterken, avukatların tümü esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini de dikkate alarak tutuklu sanık Serkan Akbulut'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Taraflara, savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.