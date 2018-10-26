Bar cinayeti davası, karar verilmek üzere ertelendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki barda çıkan silahlı kavgada, 1\'i polis memuru 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanıp, haklarında dava açılan sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu\'nun yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelinen davanın duruşması, sanıklar ile avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için ek süre verilerek, ertelendi.

Olay, 20 Kasım 2016 tarihinde, Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki barda meydana geldi. Sözlü tartışmanın ardından çıkan kavgada tabancaların ateşlenmesiyle vurulan Halil Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bar sahibi Günay Kılıç, müşteri Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer sanık Ali E. ise henüz yakalanamadı.

Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Engin Hacısalihoğlu ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

2 SİLAH BULUNAMAMIŞ

Duruşma savcısı, geçen celsede verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar etti. Halil Kaya\'nın, sanıklardan Cem Erdem ve İbrahim Kırca\'nın kullandığı tabancalardan çıkan kurşunlarla vurulduğu belirtildi. Savcı, Mustafa İnal\'ın vücudundan da yine Kırca\'nın tabancasından ateşlenen kurşunun çıktığını söyledi. Savcı, olayda kullanılan diğer iki silahın bulunamadığını, bu yüzden barın sahibi Günay Kılıç ile müşteri olarak bulunan Sinem Alptuğ\'un hangi tabancayla vurulduklarının belirlenemediğini vurguladı.

Sanıklardan Cem Erdem için \'haksız tahrik altında insan öldürme\' suçundan 12 yıldan 18 yıla, İbrahim Kırca için \'kasten öldürme\', \'olası kastla öldürme\'den 20 yıldan 25 yıla, Engin Hacısalihoğlu\'na ise \'zincirleme silahla tehdit\'ten 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanıkların 3\'üne de \'ruhsatsız silah bulundurma\' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi, Günay Kılıç ile Sinem Alptuğ\'u vurduğu iddia edilen firari sanık Ali E.\'nin hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi. Tutuklu sanıklar ve avukatları da esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının ek süre talebini kabul ederek, sonraki celsede karar verileceğini belirtip, duruşmayı 9 Kasım\'a erteledi.

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