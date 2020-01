Bar çıkışı hesap kavgası: 1 ağır yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da gittikleri bardan çıktıktan sonra ödedikleri hesabın fazla olduğunu öne süren baba-oğul ve bir arkadaşları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 36 yaşındaki Timur İncekaya pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Mevlüt C., 27 yaşındaki oğlu Hüseyin C. ve arkadaşları Timur İncekaya, bir barda eğlendikten sonra hesabı ödeyerek çıktı. İki taraf arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt C. ile oğlu Hüseyin C., olay yerine yakın olan evlerinden aldıkları pompalı tüfekle İncekaya\'nın üzerine ateş açtı. Göğsünden ve sol kolundan ağır yaralanan Timur İncekaya, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra baba ve oğlunu saklandıkları evde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



