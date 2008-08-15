T24 LogoT24 Logo
Spor

Baptista resmen Roma'da

Avrupa basınının Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia ettiği Real Madrid'li Julio Baptista da vatandaşı Ronaldinho gibi İtalya'nın yolunu tuttu. 'Canavar' lakaplı golcü Rom

15 Ağustos 2008 03:00

Avrupa basınının Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia ettiği Real Madrid'in yıldız isimlerinden Julio Baptista da vatandaşı Ronaldinho gibi İtalya'nın yolunu tuttu. 'Canavar' lakaplı golcü Roma ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Real Madrid sonunda Brezilyalı'nın ayrılmasını izin verdi. Baptista'yı 2004'te 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Madrid ekibi, Roma'dan 9 milyon euro alacak. Eğer İtalyan ekibi 4 yılda iki şampiyonluk elde ederse Real Madrid 2 milyon euro daha alacak. Baptista'nın Roma'dan alacağı ücret ise yıllık 4.5 milyon euro.

Adını Sevilla'da duyuran Baptista, daha sonra Real'e transfer olmuş ama burada beklediği kadar forma şansı bulamamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24