Baptista resmen Roma'da

Avrupa basınının Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia ettiği Real Madrid'in yıldız isimlerinden Julio Baptista da vatandaşı Ronaldinho gibi İtalya'nın yolunu tuttu. 'Canavar' lakaplı golcü Roma ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Real Madrid sonunda Brezilyalı'nın ayrılmasını izin verdi. Baptista'yı 2004'te 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Madrid ekibi, Roma'dan 9 milyon euro alacak. Eğer İtalyan ekibi 4 yılda iki şampiyonluk elde ederse Real Madrid 2 milyon euro daha alacak. Baptista'nın Roma'dan alacağı ücret ise yıllık 4.5 milyon euro.



Adını Sevilla'da duyuran Baptista, daha sonra Real'e transfer olmuş ama burada beklediği kadar forma şansı bulamamıştı.