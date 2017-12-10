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Banyoda karbonmonoksit gazıyla kendini zehirleyip, intihar etti

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde öğretmen 32 yaşındaki Erkan Öcalan, banyoda, götürdüğü soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

10 Aralık 2017 00:15

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde öğretmen 32 yaşındaki Erkan Öcalan, banyoda, götürdüğü soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. İntihar ettiği belirlenen Öcalan\'ın, \'Canım ailem beni affedin\' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Hacı Memiş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yatalak hasta olan babası ve 3 engelli kardeşiyle birlikte yaşayan Ereğli İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Adalet Alanı öğretmeni Erkan Öcalan, salonda yanan kömür sobasının kovasını alıp banyoya girerek, kapıyı kilitledi. Bir süre sonra oğlunun banyodan çıkmadığını fark eden babası, yakınlarını telefonla arayıp, haber verdi. Eve gelen yakınları, banyo kapısını kırıp içeri girdiğinde Öcalan\'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erkan Öcalan\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Soba kovasından sızan karbonomoksit gazından zehirlendiğini saptanan Öcalan\'ın intihar ettiği, \'Canım ailem beni affedin\' yazılı not bıraktığı ifade edildi.

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