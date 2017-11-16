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Banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde oturan 52 yaşındaki Yüksel Cesur, kovaya doldurduğu kor halindeki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

16 Kasım 2017 14:31

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde oturan 52 yaşındaki Yüksel Cesur, kovaya doldurduğu kor halindeki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Bağkonak Köyü\'nde oturan 3 çocuk annesi Yüksel Cesur, dün öğle saatlerinde kömür sobasından çıkardığı kor halindeki kömürü, bir kovaya doldurarak ısıtmak istediği banyoya koydu. Bir süre sonra yıkanmak için banyoya giren Yüksel Cesur, kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Cesur\'un cesedi eve gelen yakınları tarafından bulundu. Jandarma ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Yüksel Cesur\'un cesedi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi.

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