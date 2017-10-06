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Banyoda elektrik akımına kapılan genç, yaralandı

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Emrah Taş, yaralandı

06 Ekim 2017 02:22

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Emrah Taş, yaralandı.
Derince İlçesi Yavuz Sultan Mahallesi\'nde oturan Emrah Taş, bu akşam duş almak için banyoya girdi. Elektrikli şofbenin düğmesini çeviren Emrah Taş, akıma kapıldı. Taş can havli ile kendisini geriye atarak akımdan kurtuldu. Yaralanan Emrah Taş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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