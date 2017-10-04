BANYODA DÜŞEN THY UÇUŞ EĞİTİM BAŞKANI SEDAT ŞEKERCİ HAYATINI KAYBETTİ (ek bilgi ve görüntüyle)

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'deki evinde banyo sırasında ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Türk Hava Yolları(THY) Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı. Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI VE MESAİ ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Şekercinin ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye koştu. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi\'de gelerek taziyelerini iletti. Hayatını kaybeden Şekercinin mesai arkadaşları ve yakınlarının hastane bahçesinde beklediği görüldü.

\"ÜZÜNTÜLÜYÜZ, MESAİ ARKADAŞIMIZI VE KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK\"

Hastaneye gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da \"Üzüntülüyüz, bir mesai arkadaşımızı, çalışma arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Bizim için kıymetli bir kardeşimizdi, uçuş eğitim bölüm başkanımızdı. Haberi duyunca hemen hastaneye koştuk. Çok üzüntülüyüz, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Arkadaşlar konuşuyoruz şimdi, evde meydana gelmiş. Gerekli incelemeleri yapıyorlar şimdi, benim bir şey söylemem uygun değil. Biz duyar duymaz buraya geldik, onu da buraya kaldırdılar. Ambulans çok kısa bir sürede ulaşmış. Hemen alıp buraya getirmişler. Bizde hemen saat 23.00 civarı buraya ulaştık. Mekanı cennet olsun. Türk Hava Yolları ailesinin başı sağolsun. Ailemize, Sedat Kaptanımızın ailesine tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun kardeşimizin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şekerci\'nin fotoğrafı

- Hastane önünde bekleyen yakınları ve mesai arkadaşları

- THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile röp

- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi\'nin görüntüsü

- Genel ve detaylar

03.10.2017 - 23.56 Haber Kodu : 171003240