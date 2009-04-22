Banvit'te Ene dönemi



Geçtiğimiz günlerde antrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Banvit, Orhun Ene ile anlaştı. Ene, Cuma günü Bandırma ekibiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak.





Beko Basketbol Ligi takımlarından Banvit'i önümüzdeki sezondan itibaren Orhun Ene çalıştıracak.



Bandırma ekibiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Ene, içerisinde bulunduğumuz sezonun sona ermesiyle takımın başına geçecek.



Banvit, yaklaşık 1 ay önce antrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayırmıştı. Daha önce A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük, Genç Milli Takım’da da baş antrenörlük yapan Orhun Ene, son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmıştı.



Ene yönetimindeki Antalya ekibi, Beko Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda play-off'lara yükselme başarısını göstermişti.



Ene, bu sezonun ortasında ise kulüp içerisinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı görevinden istifa etmişti

