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Spor

Banvit'te Ene dönemi

Geçtiğimiz günlerde antrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Banvit, Orhun Ene ile anlaştı. .

22 Nisan 2009 03:00


Geçtiğimiz günlerde antrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Banvit, Orhun Ene ile anlaştı. Ene, Cuma günü Bandırma ekibiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


Beko Basketbol Ligi takımlarından Banvit'i önümüzdeki sezondan itibaren Orhun Ene çalıştıracak.

Bandırma ekibiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Ene, içerisinde bulunduğumuz sezonun sona ermesiyle takımın başına geçecek.

Banvit, yaklaşık 1 ay önce antrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayırmıştı. Daha önce A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük, Genç Milli Takım’da da baş antrenörlük yapan Orhun Ene, son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmıştı.

Ene yönetimindeki Antalya ekibi, Beko Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda play-off'lara yükselme başarısını göstermişti.

Ene, bu sezonun ortasında ise kulüp içerisinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı görevinden istifa etmişti

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