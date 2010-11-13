-BANVİTSPOR: 88 - ERDEMİRSPOR: 72 BANDIRMA (A.A) - 13.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvitspor, Erdemirspor'u 88-72 yendi. Ev sahibi Banvitspor, ilk 2 dakikayı Barış Ermiş ve Davis'in sayılarıyla, 7-6 önde geçti. Konuk Erdemirspor, dış şutlardan Altan, pota altında da İsmail ile rakibine direnmeye çalıştı. Buna karşın hızlı hücumda rakibine karşı daha etkili olan Banvitspor 5. dakikayı 17-8, ilk periyodu da 30-12 önde bitirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta etkili oyununu sürdüren Banvitspor, ilk yarıyı da 20 sayı farkla 49-29 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Banvitspor, Simmons, Barış Ermiş ve Mutlu ile üst üste sayılar bulurken, Erdemirspor buna Johnson ile karşılık vermeye çalıştı. Maçın 23. dakikası 56-35 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçilirken 3. periyot 63-45'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın son çeyreğinde genç bir kadro ile mücadele eden Banvitspor, maçtan 88-72 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Engin Kennerman xx, Özlem Yalman xx, Ozan Gönen xx Banvitspor: Barış Ermiş xxx 14, Mutlu Akpınar xxx 8, Charles Edward Davis xxx 10, Keith Simmons xxx 10, Lance Williams xxx 12, İbrahim Yıldırım xxx 8, Yiğitcan Turna xxx 5, Golubovic xxx 12, Bora Hun Paçun x, İzzet xx 7, Erol Can Çinko x 2 Erdemirspor: Altan Erol xx 11, James Thomas xx 7, Antwain Barbour x 6, Hakan Demirel xx 11, Nihat Emre Ekim x, Johnson xx 6, Melih Yıldız x 4, Ali Berent x 2, Eren Beyaz x 2, Erkan Veyseloğlu xxx 15, Melih Sevda xx 8 1.Periyot: 30-12 Devre : 49-29 (Banvitspor lehine) 3.Periyot: 63-45