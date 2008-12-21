Banvit'e de farklı tarife

Oynadığı son 2 maçta Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 38, Joventut Badalona'yı 26 sayı farklı geçen Fenerbahçe Ülker, Banvit'i de 33 sayı farkla mağlup etti. Sarı-lacivertliler Beko Basketbol Ligi'nde 8. galibiyetini 112-79'luk sonuçla aldı.





Fenerbahçe Ülker Beko Basketbol Ligi'nde 8. galibiyetini Banvit deplasmanında aldı.



Ligin 11. haftasında Bandırma ekibini 112-79 gibi farklı bir sonuçla geçen sarı-lacivertliler, bu sonuçla yeniden ikinciliğe yükseldi.



Karşılaşmayı % 62 iki sayı, % 75 de üç sayı oranıyla tamamlayan Fenerbahçe Ülker, rakibine ayrıca ribaundlarda da 33-23'lük üstünlük kurdu.



5. oyuncunun çift haneli skor ürettiği son şampiyonda Oğuz Savaş 18 dakikada 19 sayı, Gasper Vidmar 17, Damir Mrsiç ve Semih Erden de 16'şar sayı ürettiler.



6 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2 yenilgisini Fenerbahçe Ülker önünde yaşayan ev sahibi Banvit'teyse Lance Williams 24, Joseph Crispin de 21 sayı ile oynadılar.



