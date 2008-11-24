Banvit son düzlükte



Bandırma Banvitspor, ligin 7. hafta mücadelesinde evinde Kepez Belediyesi'ni son periyottaki etkili oyunuyla 18 sayı farkla 102-84 mağlup etti.





Her iki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada, ilk 5 dakikada Banvitspor, Crispin, Umut Yenice, Williams ve Agudia ile Antalya Kepez Belediyesi de Bavciç, Martin ve Traylor ile sayılar buldu: Konuk takım, Bavciç'in pota altındaki etkili oyunu ve Berent'in sayısıyla ilk periyotu 31-27 önde bitirdi.



Evsahibi takım, 2. periyota Williams'ın basketiyle başladı. Dış atışlarda boş dönen Banvitspor karşısında Traylor ve Taylor ile sayı bulan Antalya Kepez Belediyesi, 13. dakikada farkı 3 sayıya çıkardı: 37-34. Johnson ile potaaltında sayı bulmaya başlayan yeşil-turunculu ekip, 14. dakikada 38-37 öne geçti. Konuk takım, Bavciç ve Levent'in sayılarıyla 17. dakikada skoru 48-45 yaptı. Evsahibi takım Johnson'un basketiyle bir ara öne geçmeyi başarsa da Antalya Kepez Belediyesi, Taylor ile arka arkaya basketler bularak, ilk yarıyı 54-53 önde tamamladı.



3. periyota Bavciç ve Traylor'un sayılarıyla başlayan Antalya ekibi karşısında Erkan ile potaaltını iyi kullanan Banvitspor, 22. dakikada farkı kapattı: 58-58. Konuk takım maçın 25. dakikasında, Martin'in basketiyle öne geçerken, Yunus, yeniden evsahibi takım adına eşitliği sağlayan oyuncu oldu: 63-63. Evsahibi ekip Erkan ve Crispin ile 26. dakikaya 67-63 önde girdi. Antalya temsilcisi, Traylor ve Hakan ile 29. dakikada skoru yeniden eşitledi: 71-71. Bu periyot, Williams ve Berent'in karşılıklı sayıları sayesinde Banvitspor'un 74-73 üstünlüğüyle sona erdi.



Hakan ve Traylor konuk takım adına rakip potada sayı bulurlarken, evsahibi ekipte de Johnson, savunma ve potaaltında başarılı oldu. Banvitspor, Johnson ile son 3.5 dakikaya çok iyi savunma yaparak, 9 sayı önde girdi: 89-80. Williams ve Yunus, turuncu-yeşilli takım adına potaaltında ve dış atışlarda başarılı oldu ve 38. dakikada fark 14 sayıya çıkardı: 94-80. Banvitspor, Crispin ve Yunus'un atışlarıyla karşılaşmayı 102-84 galip bitirdi.



BANDIRMA BANVİTSPOR: 102 - ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ: 84

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Engin Kennerman xx, Fatih Arslanoğlu xx, Semih Ural xx

Bandırma Banvitspor: Crispin xxx 21, Williams xxxx 28, Agudio xx 2, Umut Yenice xxx 8, Yunus xx 10, Erkan xxx 11, Mutlu x, Caner xxx 7, Yiğitcan x, Johnson xxx 15, İbrahim x

Antalya Kepez Belediyesi: Bavciç xxx 21, Martin xxx 10, Berent xxx 21, Hakan xx 7, Traylor xxx 14, Levent xx 2, Serkan x, Taylor xx 9

1. Periyot: 27-31

Devre: 54-53 (Antalya Kepez Belediyesi lehine)

3. Periyot: 74-73

Beş Faulle Çıkan: Caner 35.25 (Bandırma Banvitspor)

