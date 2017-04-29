Banvit, Şampiyonlar Ligi’nde finalde

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransız ekibi Monaco'yu 83 - 74 yenerek, finale yükselen ilk takım oldu.
İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransız ekibi Monaco'yu 83 - 74 yenen Banvit, finale yükselen ilk takım oldu.
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasevicius (Litvanya)
Banvit: Muric, Theodore 21, Chappell 10, Orelik 16, Vidmar 12, Kulig 7, Tolga Geçim 4, Furkan Kormaz 13, Hasan Emir Gökalp
Monaco: Wright 7, Aboudou, Fofana 2, Medley 9, Shuler 20, Davies 5, Bost 10, Gladyr 8, Ouattara 11, Sy 2, Rigot, Ouattara
1. Periyot: 14-23
Devre : 37-45
3. Periyot: 55-53
Beş faulle çıkanlar: 39.38 Bost, 39.45 Gladyr (Monaco)