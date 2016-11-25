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Spor

Banvit rekor peşinde

Balıkesir temsilcisi Banvit, Spor Toto Basketbol Ligi'nde yenilgisi bulunmayan tek takım

25 Kasım 2016 13:47

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin tek namağlup takımı Banvit, 8. hafta mücadelesinde de kazanarak, kendi üst üste galibiyet rekorunu kırmak istiyor.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk ettiği Anadolu Efes'i 69-68 yenen Banvit, 7. haftayı da namağlup geçerek, 2013-2014 sezonundaki 7 maçlık galibiyet rekorunu egale etti.

Söz konusu sezonun ilk 7 haftasındaki maçlarını kazanan Bandırma temsilcisi, 8. haftada Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup olarak galibiyet serisini sonlandırmıştı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. sezonunu geçiren Banvit, 8. hafta mücadelesinde 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Basketbol'u yenip, üst üste 8. galibiyetle kendi rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Maç başına 85 sayı ortalamasıyla oynayan Banvit, Anadolu Efes'in ardından ligin en skorer ikinci takımı konumunda bulunuyor.

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