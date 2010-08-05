-BANVİT KARADAĞLI GOLUBOVIC İLE ANLAŞTI BANDIRMA (A.A) - 05.08.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Banvit, Karadağlı Vladimir Golubovic ile anlaştı. Banvit Genel Menajeri Turgay Çataloluk, yaptığı açıklamada, uzun süredir Avrupa pasaportlu, hem takımın eksik olduğu bölgeye güç katacak hem de kimyayı bozmayacak kaliteli bir uzun oyuncu aradıklarını ve arayışları sonunda Golubovic'i bulup anlaşmaya vardıklarını söyledi. Golubovic'in aradıkları özelliklere sahip iyi bir oyuncu olduğunu dile getiren Çataloluk, ''Özellikle Euroleague elemelerinde kendisinden ciddi katkı bekliyoruz. Henüz 24 yaşında olmasına karşın Euroleague tecrübesine sahip bir oyuncu. Şu anda Karadağ Milli Takımı ile kampta olduğundan aramıza ay sonunda katılacak'' dedi.