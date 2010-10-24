-BANVİT İLK GALİBİYETİNİ ALDI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Beko Basketbol Ligi 2. hafta maçında Banvit, deplasmanda Beşiktaş Cola Turka'yı 74-61 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlere sahne oldu. Beşiktaş Cola Turka'nın Cevher ve Ignerski, Banvit'in ise Barış ve Mutlu ile etkili olduğu ilk periyot, 20-19 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta hücumda pota altını iyi kullanan, ayrıca Beşiktaş Cola Turka'nın top kayıplarını iyi değerlendiren Banvit, Bora ve Golubovic'in basketleriyle 14. dakikada 32-24 ile 8 sayılık üstünlük yakaladı. Banvit, devreyi de 39-30 önde tamamladı. İkinci yarıya kötü başlayan Beşiktaş Cola Turka, 3 dakika boyunca sayı üretemezken, 23. dakikada 43-30 Banvit lehine geçildi. Düşük bir şut yüzdesiyle oynayan rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Banvit, 3. periyodu 13 sayı farkla 54-41 önde bitirdi. Banvit, son periyodun başında da üstünlüğünü sürdürüp 33. dakikada farkı 17 sayıya (62-45) çıkardı. Bu dakikadan sonra agresif savunma yapan Beşiktaş Cola Turka, 2 dakika boyunca rakibine sayı attırmayıp 6-0'lık bir seri yakalayarak, 35. dakikada farkı 11 sayıya (62-51) indirdi. Siyah-beyazlılar, bitime 1 dakika 22 saniye kala Bekir'in 3 sayılık basketi ve ardından attığı serbest atışla farkın 5 sayıya (66-61) inmesini sağladı. Ancak ev sahibi ekip, son dakikada sakatlanan Chatman'ın da yokluğunda sayı üretmekte güçlük çekince, Banvit sahadan 74-61 galip ayrıldı. Bu sonuçla Banvit, ligdeki ilk galibiyetini, Beşiktaş Cola Turka da ilk yenilgisini aldı. Dış atışlarda başarısız bir grafik çizen Beşiktaş Cola Turka, maçta kullandığı 29 üç sayılık atışın sadece 5'ini (yüzde 17.2) sayıya çevirirken, Banvit ise 16 atışın 5'inde (yüzde 31.2) başarılı oldu. Salon: BJK Cola Turka Arena Hakemler: Recep Ankaralı xx, İsmail Aydın xx, Altuğ Köselerli xx Beşiktaş Cola Turka: Chatman xx 8, Mustafa Abi x, Cevher xx 13, Ignerski xx 9, Likholitov xx 7, Cüneyt xx 8, Ogilvy xx 6, Serhat x 3, Bekir x 7 Banvit: Barış Ermiş xxx 11, Graves xx 3, Mutlu xxx 13, Davis xx 12, Williams xx 9, Golubovic xx 4, Simmons xx 10, Şafak xx 3, Bora xx 6, İbrahim x, Yiğitcan x 3 1. periyot: 20-19 Devre: 30-39 (Banvit lehine) 3. periyot: 41-54 -IVERSON LEHİNE TEZAHÜRAT- Beşiktaşlı taraftarlar maç sırasında, transferi gündemde olan ABD'li yıldız oyuncu Allen Iverson lehine zaman zaman tezahüratlar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ''Oley Oley Allen Iverson, Beşiktaş'n çocuğu Allen Iverson'' diye tezahüratlar yaptı.