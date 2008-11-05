Banvit evinde mağlup

Antalya BB. eşitlikle döndü Antalya BB. eşitlikle döndü

Basketbolda FIBA Erkekler ''Eurochallenge'' Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında, Bandırma Banvitspor, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Proteas EKA AEL Limasol takımına 100-93 yenildi.Karşılaşma, konuk takımdan Taylor, Mujezinovic ve Radojevic, Banvitspor'da da Williams, Johnson ve Yunus Çankaya'nın bulduğu karşılıklı sayılarla başladı.Proteas EKA AEL Limasol'da Taylor ve Mitchell sayı üreten oyuncular olurken, bu periyotta son iki dakikaya konuk takımın 17-14 üstünlüğüyle girildi.Yeşil-turunculu ekip, Johnson ve Williams ile farkı kapatmak için çaba sarf etse de ilk periyot konuk takımın 24-21 üstünlüğüyle sona erdi.2. periyot, Proteas EKA AEL Limasol'den Subotic'in basketiyle başladı. Johnson ve Yunus ile art arda basketler bulan Banvitspor, 14. dakikada eşitliği yakaladı: (30-30).Konuk takım, Blanchard ve Mujezinovic'in sayılarıyla 15. dakikada skoru 37-32 yaptı. Ev sahibi ekip, savunmada kötü bir performans sergileyince 17. dakikada fark 7 sayıya çıktı: (42-35).Yeşil-turunculu takım, Agudio ile sayılar bulmasına rağmen ilk yarıyı 44-43 geride tamamladı.Konuk takım, ikinci yarıya Subotic'in sayısıyla başladı. Banvitspor, ilerleyen dakikalarda Yunus Çankaya ve Agudio ile basketler buldu. Ev sahibi takım, Caner'in atışıyla farkı 1 sayıya kadar indirdi: (52-51).Crispin ve Umut Yenice ile etkili olan Banvitspor, 25. dakikaya 59-57 önde girdi. Mitchell, Dozet ve Radojevic ile sayılar bulan konuk takım 26. dakikada skoru 67-61'i getirdi.Banvitspor, Crispin ve Erkan Veyseloğlu ile bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı bir sayıya kadar 67-66) indirse de konuk takım Mitchell ve Taylor ile farkı açtı ve periyotu 77-70 üstünlükle kapattı.Taylor ve Radojevic ile son periyoda da iyi başlayan konuk takım, 33. dakikaya 85-76 önde girdi. Banvitspor,Caner, Johnson ve Agidio ile bitime 1.5 dakika kala farkı 3 sayıya indirdi: (94-91).Kıbrıs Rum Kesimi takımı, Subotic ve Mujezinovic'in basketleriyle karşılaşmayı 100-93 kazanarak, ikici maç için büyük bir avantaj elde etti.Salon: Kara Ali AcarHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan) xx, Miroslav Tumov (Bulgaristan) xx, Gentian Cici (Arnavutluk) xxBandırma Banvitspor: Crispin xx 10, Erkan Veyseloğlu xx 7, Williams xxx 18, Johnson xx 14, Yunus Çankaya xx 16, İbrahim x, Caner xx 6, Agudio xx 14, Umut Kerim Yenice xx 6, Oktay x, Mutlu x 2Proteas EKA AEL Limasol: Mitchell xxx 12, Dozet xxx 7, Taylor xxx 24, Mujezinovic xxx 19, Radojevic xxx 11, Subotic xxx 17, Blanchard xxx 10, Palalas xx1. Periyot: 21-24Devre: 44-43 (Proteas EKA AEL Limasol lehine)3. Periyot: 70-77Beş Faulle Çıkan: 38.27 Mitchell (Proteas EKA AEL Limasol)