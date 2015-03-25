Banvit Eurocup'ta yarı finalde

Eurocup'ta Türkiye’yi temsil eden Banvit, Paris Levallois Basket'i 75-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maça, salonu dolduran taraftarının desteğiyle iyi başlayan Banvit, ilk iki dakikayı Simmons ve Dragicevic ile bulduğu sayılarla 4-2 önde geçti. Konuk ekip, Banvit'in sert savunması karşısında 4 dakikada sadece Oniangue ile sayı bulabildi. Paris Levallois sayı bulmakta zorlanırken, ev sahibi ekip 5. dakikada skoru 8-2 yaptı. Dış atışlarda Rowland ile etkili olan turuncu-yeşilli Türk ekibi, Mejia'nın da katkısıyla 6. dakikayı 12-2 önde tamamladı. Ndoye, Jean ve Oniengue üçlüsü ile skorda denge kurmaya çalışan Fransız ekibi karşısında Mejia ile basketler bulan Banvit periyodu 17-8 önde bitirdi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Banvit ikinci periyoda Veremeenko'un basketiyle başladı. Paris Levallois, hızlı hücumlarda Oniangue ve Schilb'in basketleriyle 13. dakikada farkı 6 sayıya indirerek, skoru 23-17'ye getirdi. Davis, Mejia ve Simmons ile konuk ekibin hatalarını değerlendiren Banvit, 16. dakikayı 29-20 önde geçti. Rakibin Sane, Green ve Ford ile bulduğu sayılara sadece Davis ile cevap veren turuncu-yeşilli ekip, devreyi 34-32 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Rowland'ın üç sayılık basketiyle başlayan Banvit karşısında Paris Levallois, 24. dakikada Green ve Oniangue ile 37-37'lik eşitliği sağladı. Pota altında etkili olmaya başlayan Banvit, Veremeenko ve Mejia'nın basketleriyle 27. dakikayı 46-41 önde geçti. Kalan dakikalarda sert savunmasını sürdüren ev sahibi ekip periyodu, 49-45 önde bitirdi.

Banvit son periyoda Şafak Edge'nin üç sayılık basketiyle başladı. Paris Levallois, Christmas'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla 35. dakikada skoru 54-50'e getirdi. Baron ve Rowland ikilisinin sayılarıyla son 5 dakikalık bölüme 58-52 üstün giren turuncu-yeşilli ev sahibi ekip karşısında konuk takım, Green ile farkı kapatmaya çalıştı. Karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran Banvit, zorlu mücadeleyi 75-71 kazanarak, yarı finale adını yazdırdı.

Fransa'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 67-65 kazanmıştı.

BANVİT: 75 - PARİS LEVALLOİS: 71

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Ramon Jose Ortiz Garcia (İspanya), Sreten Radovic, (Hırvatistan), Sergio Silva (Portokiz)

Banvit: Rowland 16, Candan, Şafak 3, Davis 5, Mejia 18, Veremeenko 9, Simmons 8, Baron 5, Dragicevic 6, Maxim Mutaf 5

Paris, Levallois: Ford 10, Ndoye 4, Labeyrie, Corosine, Oniangue 13, Green 16, Jean 4, Sane 6, Schilb 5, Christmas 13

1. periyot: 17-8

Devre: 34-32

3. periyot: 49-45

Beş faulle çıkanlar: 38.08 Ford, 39.42 Ndoye (Paris Levolleis)