Banvit, enerjisini gübreden çıkaracak

Hayvanların gübresinden biogaz üretecek olan Banvit, bu gazı da elektrik üretiminde kullanarak kendi enerji ihtiyacını karşılayacak.



Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre, Türkiye'nin önde gelen beyaz et ve gıda şirketlerinden Banvit, Bandırma'da biogaz yatırımı yapıyor. Banvit Genel Müdürü Turgut Görener, haziran ayında tamamlanması planlanan yatırımın 6 milyon euroya mal olacağını ve 5 milyon dolarlık kısmının da IFC kredisi ile yapılacağını söyledi. 20 bine yaklaşan büyükbaş hayvanın gübresini ve altlıklarının büyük havuzlarda toplanacağını belirten Görener, "Bu havuzlarda bir işlemden geçirilecek olan gübrelerin gazı daha sonra kojenerasyon ünitesinde elektrik enerjisine çevrilecek. Böylece yılda 26 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üreteceğiz. Bu da bizim enerjimizin yarısına tekabül ediyor. Onun dışında gübrenin posasınını da sıvı ve katı organik gübre olaraka satacağız. Sıcak suyu ve buharı da sistemde kullanacağız" dedi.



Karbondan para kazanacak



Günlük olarak işletmelerinde 250 ton sığır gübresi, 40 ton sıvı, 10-15 ton buzağı altlığı ve 100 ton arıtma çamuru ortaya çıktığını dile getiren Turgut Görener, karbon sertifikası sayesinde karbon ticaretine de girecekleri söyledi. Bu yatırımı yaparken kendilerine karbon sertifikası ticareti ile birlikte yıllık 1.5 milyon ila 3 milyon euro arasında kazanç olacağını anlattıklarını dile getiren Görener, "Ancak geçtiğimiz günlerde Almanya'dan bir firmadan teklif istedik ve bize yıllık 300-400 bin euro gibi bir teklifte bulundular" diye konuştu.



48 bin büyükbaş hayvan



Türkiye'de ilk kez bu tür bir projenin yapıldığını dile getirene Görener şunları söyledi: "Üreteceğimiz elektriği devlete satacağız, bunun karşılığında da kendimiz elektirk satın alacağız. Burada da yüzde 4-5 bir avantajımız olacak. Böylelikle ihtiyacımızç olan elektriğin yarısını üreteceğiz." Banvit olarak 2011'de büyükbaş hayvan sayısını 19 - 20 bin'den 48 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Görener, "Şu anda 14 milyona yakın tavuk sayımız var. Buradaki pazar payımız yüzde 11" dedi.



Tavuk satışları durgunlukta iyi durumda



Kriz döneminde tavuk eti tüketiminin iyi gittiğini belirten Turgut Görener, "Şu anda tavuk eti fiyatları oldukça uygun durumda. Bunun için insanlar tavuk eti tüketimini tercih ediyorlar. Kırmızı et tüketimi de iyi" diye konuştu. Kırmızı ette pazar paylarının halen yüzde 1'e dahi erişemediğini, organize gıda şirketlerinin et üretiminin ne kadar olduğunun da bir türlü tespit edilemedeğini dile getiren Görener, "Kriz döneminde işçi çıkarmadık. Toplam 2 bin 500 bordrolu çalışanımız var. Teşeronlarımızla birlikte 7 bin aileye iş veriyoruz. Ama içinde bulunduğumuz krizde yeni işçi de alamıyoruz" dedi.