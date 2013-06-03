Banvit Beko Basketbol Ligi finaline ilk kez adını yazdırdı

Anadolu Efes karşısında seride 3. galibiyetini elde eden Banvit finale yükseldi. Banvit finalde Galatasaray Medical Park ile karşılaşacak.

1994’te kurulan, 2004’te 1. Lige çıkan ve çıktığı günden bu yana sürekli yükselen grafiği ile her zaman Türk Basketbolu’nda zirveye yakınlarda dolaşan, yıllardır yarı finale kadar çıkan Banvit, sonunda muradına erdi.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, isabetli 3 sayılık basketlerle oyuna ağırlığı koyan Banvit ilk çeyreği 23-11 önde geçerken; devre sonunda 17 sayılık farkı yakaladı. Üçüncü çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren ve Anadolu Efes'e kolay sayı şansı vermeyerek yakaladığı farkı koruyan ev sahibi ekip son çeyreğe 19 sayı farkla 67-48 üstün girdi.

Son bölüme iki takımda hücumda tutuk başlarken, maçın Baş Hakemi Mehmet Keseratar Anadolu Efes menajeri Engin Özerhun'u kenardan gösterdiği tepkilerin ardından salon dışına çıkarttı. Anadolu Efes'in pota altından bulduğu basketler ve Banvit'in üst üste hücumlardan boş dönmesiyle son 2 dakika kala fark 12'ye indi:71-58. Kalin Lucas'ın 3 sayılık basketiyle nefes alan Banvit, kalan süreyi en iyi şekilde kullanarak maçtan 76-65'lik skorla galip ayrıldı ve seriye 3-41 ile nokta koydu.

Banvit'te Charles Davis 23 sayı-3 ribaunt-4 asist , Keith Simmons 12 sayı-9 ribaunt-2 asist, Samuel Meija 13 sayı-5 ribaunt-4 asist ve Serkan Erdoğan 11 sayı-2 ribaunt-1 asist ile final kapısını açan isimler oldular. Sezona nokta koyan Anadolu Efes'te ise Jordan Farmar 15 sayı-2 ribaunt-2 asist ile takımının en skorer ismi oldu. (trtspor.com.tr)