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Spor

Banvit Basketbol'un başkanı Özkan Kılıç'ın acı günü

Erdem ÖZCAN / Tufan DALGIÇ (BANDIRMA) (DHA) - Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç’ın annesi Saibe Kılıç 83 yaşında vefat etti

14 Ağustos 2018 21:06

Erdem ÖZCAN / Tufan DALGIÇ (BANDIRMA) (DHA) - Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç’ın annesi Saibe Kılıç 83 yaşında vefat etti.
Saibe Kılıç’ın cenazesi Haydarçavuş Camii’nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye; Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, BANVİT A.Ş. Kurucusu Vural Görener, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Kılıç ailesinin dost ve yakınları katıldı.
Spor ve basketbol dünyası da başkan Kılıç’ı acı gününde yalnız bırakmadı. TOFAŞ Basketbol Kulübü Başantrenörü Orhun Ene, Banvit Basketbol ve Banvit Kırmızı takımlarının teknik kadrosu ile oyuncular cenaze töreninde hazır bulundu.

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- Cenazeden detaylar

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