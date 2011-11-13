-Banvit: 96 - TOFAŞ: 85 BALIKESİR (A.A) - 12.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Bandırma'da oynanan maçta Banvit, TOFAŞ'ı 96-85 yendi. Maça iyi başlayan Banvit, 2. dakikaya 4-0 önde girdi. Maçın 5. dakikası ev sahibi ekibin 15-6 üstünlüğüyle geçildi. Pota altından boş dönen turuncu-yeşilli rakibi karşısında Nichols, Ruzic ikilisi ile farkı kapatmaya çalışan TOFAŞ, ayrıca, Zuza ile sayılar buldu. Banvit, ilk periyodu 24-22 önde kapattı. İkinci periyotta Banvit, başarılı savunmasının ardından Davis, Serkan Erdoğan ve Bajramovic ile boyalı alanı iyi kullandı. İlk yarının sonlarına doğru TOFAŞ, dengeyi yakalamak isterken Banvit, farkı açarak, ilk yarıyı 51-43 önde kapattı. İkinci yarıya Buckman'ın sayılarıyla başlayan konuk ekip karşısında Banvit, pota altında basketler buldu. İkilinin Banvit adına skora katkı yapması sonucu 25. dakikada fark 11 sayıya çıktı: 61-50. TOFAŞ'ta, İnanç Koç, Kenan ve Samet farkın açılmasını önleyen oyuncular olurken, 3. periyot Banvit'in 78-67 üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta TOFAŞ, Sertaç ile hem pota altında başarılı olunca 34. dakikada fark 5 sayıya kadar indi: 83-78. Savunma ribaundlarında etkili olan Banvit, Bajramovic ve Simmons ile basketler buldu. TOFAŞ, İnanç Koç, Kenan Sipahi ile yanıt verse de Banvit, karşılaşmadan 96-85 üstün ayrılan taraf oldu. Salon: Bandırma Banvit Karaaliacar Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx, Kaan Büyükçil xxx, Önder Yılmaz xxx, Banvit: Barış Ermiş xxx 10, Williams xx 8, Davis xxx 23, İzzet xx 4, Simmons xxx 15, Erkan xx 1, Serkan xxx 13, Hammonds xx 4, Bajramovic xxx 18 TOFAŞ: Steele xxx 11, Nichols xx 8, İnanç Koç xxx 16 , Buckman xx 6, Sertaç xx 8, Samet xx 4, Can xx 8, Barış Özcan x, Ruzic xx 6, Zuza xx 9, Kenan xx 9, 1.Periyot :24-22 Devre : 51-43 3.Periyot : 78-67