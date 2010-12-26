-BANVİT: 92 - TÜRK TELEKOM: 77 BANDIRMA (A.A) - 26.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Banvit, kendi sahasında, Türk Telekom'u 92-77 yendi. Maça iyi başlayan Türk Telekom, henüz ilk dakikalarda Mehmet'in üçlüğü, Wesson ve Stiems'in basketleriyle 7-0 öne geçti. Bu sayılara Banvit, Golubovic ile karşılık verince 4. dakika Türk Telekom'un 10-6 üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu Türk Telekom, 26-24 önde kapattı. İkinci periyoda da sayıyla başlayan Türk Telekom, skoru 28-24'e getirse de Simmons ve Williams'ın basketlerine engel olamayınca 13. dakika 29-28 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Banvit, Simmons ve Graves'in basketleriyle farkı 6 sayıya (34-28) kadar çıkarsa da son saniye basketleriyle devre 46-46 berabere sona erdi. İkinci yarıya basketlerle başlayan Banvit, Williams ve Graves ile 8 sayılık bir seri yakalayarak, 22. dakikayı 54-46 önde geçti. İlerleyen dakikalarda Rasim ve Wesson ile daha etkili olan Türk Telekom, aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Barış, Williams ve Graves'e engel olamadı ve üçüncü periyodu 72-65 yenik kapadı. Son periyoda daha hızlı başlayan Türk Telekom, Schaffatzik ve Wesson ile 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi (75-70). Son dakikalarda taraftarın desteği, Barış, Mutlu ve Graves'in başarılı oyunuyla basketler bulan Banvit, maçtan 92-77 galip ayrıldı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Erşan Kartal xx, Serkan Emlek xx, Önder Yılmaz xx Banvit: Barış Ermiş xxx 20, Mutlu Akpınar xx 5, Vladimir xxx 16, Graves xxx 15, Bora x, İbrahim x, Davis xxx 10, Yiğitcan xx 3, Simmons xxx 13, Williams xxx 10 Türk Telekom: Wesson xxx 13, Mehmet xxx 7, Yunus Çankaya xx 5, Stiemsma xx 6, Ceyhun xxx 8, Schaffartzik xx 7, Becirovic xxx 17, Rasim xxx 11, Adem x 3, Can x 1. Periyot: 24-26 Devre: 46-46 3. Periyot: 72-65