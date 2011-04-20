-BANVİT: 86 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 75 BANDIRMA (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, Medical Park Trabzonspor'u 86-75 yendi. Maça hızlı başlayan Medical Park Trabzonspor, 2. dakikayı Ersin Görkem ve Obasohan'ın sayılarıyla 5-0 önde geçti. Williams ve Davis ile geliştirdiği hızlı hücumlarla önce eşitliği sağlayan Banvit, 4. dakikada 10-7 geçti. Konuk takım, Milosevic, Obasohan ve Ali'nin sayılarıyla 7. dakikayı 14-17 önde geçse de Banvit, Golubovic'in son saniye basketiyle periyotu 22-21 önde tamamladı. İkinci periyot oldukça çekişmeli geçti. Alan savunmasını iyi uygulayan Medical Park Trabzonspor'a karşı dış atışlarla etkili olmaya çalışan evsahibi Banvit, devreyi 42-39 üstün bitirdi. Üçüncü periyotta 22. dakika 49-45 Banvit'in üstünlüğü ile geçilirken Trabzon temsilcisi Milosevic, Ali ve Obasohan'un sayılarıyla önce skoru eşitledi ardından 25. dakikada yeniden öne geçti: 51-52. Simmons ve Barış Ermiş ile hücumda etkili olan Banvit, sert savunmasıyla rakibine fazla sayı şansı tanımadı ve periyot sonunda 7 sayılık farka ulaştı: 65-58. Banvit, son periyotta Dixon, Williams ve Barış Özcan'ın sayılarıyla son 36. dakikada durumu 76-66 yaparak 10 sayılık farka ulaştı. Medical Park Trabzonspor, Dragojlovic ve Serhat ile aradaki farkı kapatmak istese de Banvit sahadan 11 sayı farkla 86-75 galip ayrıldı. Salon: Banvit Kara ali Acar Hakemler: Serkan Emlek xx, Zafer Yılmaz xx, Turgut Işık xx Banvit: Barış Ermiş xxx 17, Davis xx 8, Erol x, Dixon xx 10, Williams xxx 12, Mutlu x, Yiğitcan x, Barış Özcan xx 12, Simmons xxx 14, Golubovic xx 11, Bora x 2, Medical Park Trabzonspor: Milosevic xxx 16, Ali xxx 16, Ersin xx 7, Goran Cakic x 2, Obasohan xxx 12, İlker xxx 8, Hadi xx 9, Caner x, Serhat x 2, Dragojlovic xx 3 1.Periyot: 22-21 Devre: 42-39 (Banvit lehine) 3.Periyot: 65-58