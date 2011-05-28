-BANVİT: 85 - GALATASARAY CAFE CROWN: 74 BANDIRMA (A.A) - 27.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off Yarı Final serisi ikinci maçında Banvit, sahasında Galatasaray Cafe Crown'u 85-74 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Maçın ilk 2 dakikası karşılıklı basketlerle geçilirken Banvit, Barış Ermiş'in basketleriyle bu bölümü 4-2 önde geçti. Galatasaray Cafe Crown 6. dakikada skoru eşitledi: 9-9. Banvit, Golubovic, Davis ve Barış Ermiş'in sayılarıyla 8. dakikada durumu 17-11 yaparak 6 sayılık fark yakaladı. Son bölümlerde pota altında etkili olan sarı-kırmızılı konuk takım periyotu 19-20 önde tamamladı. İkinci periyotta 12. dakika 28-26'lık skorla ev sahibi takım lehine geçildi. Konuk takım 15. dakikayı 30-33 önde tamamladı. Banvit, günün skorer ismi Dixon'un basketleriyle devreyi 42-41 önde kapadı. Üçüncü periyota hızlı başlayan ev sahibi takım Davis ve Dixon ikilisinin etkili oyunuyla 23. dakika skoru 49-43 yaparak 6 sayılık farka ulaştı. 24. dakikayı 52-45 önde geçen Banvit, 25. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 56-45. Sarı-kırmızılı takım, dış atışlarda etkili olamazken Dixon ve Yiğitcan'nın skorer oyunlarıyla Banvit periyot sonunda durumu 73-55 yaparak farkı 18 sayıya çıkardı. Galatasaray Cafe Crown, son periyota Evren'in 3 sayılık basketiyle başlarken, daha sonra 2 dakikalık süreçte iki takımda sayı üretemedi. Sarı-kırmızılı takım Tutku, Caner ve Evren ile aradaki farkı kapamaya çalışsa da Banvit, pota altındaki sert savunmasıyla buna izin vermedi. 37. dakikayı 82-68 önde geçen Banvit, maçtan da 85-74 galip ayrıldı. Bu skorla Banvit, seride durumu 1-1 yaptı. Beko Basketbol Ligi play-off Yarı Final serisinin üçüncü maçı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Engin Kennerman xxx, Aytuğ Ekti xxx, Halil Baldemir xxx Banvit: Barış Ermiş xxx 11, Davis xxx 20, Simmons xxx 3, Erol Can xxx 5, Golubovic xx 2, Mutlu xxx 9, Yiğitcan xxx 5, Dixon xxx 19, Bora xx, Williams xxx 11 Galatasaray Cafe Crown: Shipp xx 8, Johnson xx 4, Rancik xxx 7, Evren xxx 11, Ermal xx 8, Caner xx 3, Shumpert xxx 11, Tutku xxx 15, Andric xx 7, Haluk Yıldırım x, Sertaç x 1. Periyot: 19-20 (Galatasaray Cafe Crown lehine) Devre: 42-41 (Banvit lehine) 3. Periyot: 73-55