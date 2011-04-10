-BANVİT: 84 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 74 BANDIRMA (A.A) - 10.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Banvit, kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 84-74 yendi. Banvit, kendi sahasındaki maça durgun başladı. Bundan yararlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-5 eşitlikle geçen 4. dakikadan sonra ağırlığını hissettirdi. Asım, Grier ve Grundy ile pota altını iyi kullanan konuk takım, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı. İkinci yarıya biraz daha iyi başlayan Banvit, seyircisinin de desteğiyle hücumda baskılı oynadı. Mersin Büyükşehir Beleldiyesi Sacales ile hücumda etkili olmaya çalışırken, ev sahibi Banvit, Mutlu ve Barış Ermiş'in basketleriyle 15. dakikayı 30-28 önde geçti. Özellikle dış atışlarda istediği sayıları bulamayan Banvit karşısında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hakan Köseoğlu ile sayı üretince 17. dakika 34-34 eşitlikle geride kaldı. İlk yarının son saniyelerinde Banvit, Golubovic ile sayı bulurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kommatos ve Sacales ile cevap verdi. İlk yarı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 41-38 üstünlüğüyle sona erdi. 3. periyoda, Golubovic, Davis ve Mutlu üçlüsüyle sayılarla başlayan Banvit'e konuk ekip, Nedim ve Mutlu ile cevap verdi. Mutlu Demir ile boyalı alanı iyi kullanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 27. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı. (50-57) Simmons ve Davis ile farkı kapatmaya çalışan Banvit, karşısında etkili olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Grier'in sayılarıyla 3. periyottan da 59-55 önde ayrıldı. Son periyoda Barış Ermiş'in üçlüğüyle başlayan ev sahibi ekip, Williams'ın basketiyle 31. dakikada skoru 61-59'a getirdi. Simmons ve Golubovic ile son 4 dakikaya girilirken eşitliği yakalayan (67-67) Banvit, Mutlu Akpınar, Golubovic, Simmons'un da skora katkılarıyla maçı 84-74 kazanmasını bildi. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Alper Özgök xxx, Ahmet Tatlıcı xxx Banvit: Barış Ermiş xxx 12, Simmons xxx 14, Dixon xxx 10, Bora x, Williams xxx 10, İbrahim Yıldırım x, Mutlu Akpınar xxx 9, Davis xxx 9, Yiğitcan Turna x, Barış Özcan x, Golubovic xxx 20 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım Pars xxx 2, Nedim xxx 17, Sacales xxx 16, Grier xx 11, Grundy xx 12, Hakan Köseoğlu xx 2, Kommatos xxx 10, Mutlu Demir xx 4 1. Periyot: 13-18 Devre: 38-41 3. Periyot: 55-59 5 faulle çıkanlar: 29.47 Davis (Banvit), 31.47 Mutlu Demir, 33.13 Asım Pars (Mersin Büyükşehir Belediyesi)