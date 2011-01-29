-BANVİT: 82 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 68 BANDIRMA (A.A) - 29.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, Beşiktaş Cola Turka'yı, 82-68 yendi. Maçın başında her iki takım da oyun kurucularına ön alanda baskı uygularken, 3. dakika 5-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Banvit 5. dakikayı 9-7 önde tamamlarken, dış atışlarda fileyi bulamayan Beşiktaş, 7. dakikada 13-12 öne geçti. Banvit birinci periyotun son iki dakikasına girilirken 15-13'lük bir üstünlük sağladı. Cevher Özer ve Ogilvy'nin Beşiktaş, Golubovic, Davis, İzzet Türkyılmaz'ın Banvit adına bulduğu sayılarla ilk periyot ev sahibi takımın 21-18 üstülüğüyle bitti. İkinci periyoda iyi başlayan Banvit, 15. dakikaya girilirken 9-0'lık bir seri yakalayarak 34-25 öne geçti. Dış şutlarda da başarılı olan turuncu-yeşilli Banvit, 17. dakikada skoru 40-27 yaptı. Devre Banvit'in 47-33 üstünlüğüyle geçildi. Beşiktaş Cola Turka ikinci yarıya aradaki farkı kapatmak için sert savunma ve Ogilvy'in turnikesiyle başladı. Banvit bu sayılara, Davis ile cevap verdi. 22. dakika 49-37 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Banvit, 26. dakikaya da 56-45 önde girdi. Bu periyotta son dakikaya girilirken farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 67-50. 3. periyot da ev sahibi takımın 70-51 üstünlüğü ile sona erdi. Banvit son periyoda 21 sayılık farkın verdiği rahatlıkla başladı. İlk basket de yeşil-turunculu takımın genç oyuncusu İzzet Türkyılmaz'dan geldi. Ignerski, Hüseyin Beşok ile skora katkı yapan Beşiktaş Cola Turka, 34. dakikayı da 72-58 mağlup geçti. Mutlu Akpınar'ın 3'lüğü ve Barış'ın turnikesiyle 36. dakikaya da Banvit, 77-58 önde girdi. Oyunun son bölümlerinde etkili olan taraf yine ev sahibi Banvit oldu. Mutlu'nun dışarıdan sayılarıyla Beşiktaş Cola Turka'nın direncini kırdı. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker'in takipçisi turuncu-yeşilli Banvit, bu maçı da 82-68 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Salon : Kara Ali Acar Hakemler: Engin Kennerman x, Zafer Yılmaz xx, Aydın Karaçam x Banvit : Barış Ermiş xxx 18, Mutlu Akpınar xxx 20, Davis xxx 14, Graves xx, Williams xxx 9, Yiğitcan xx, İzzet xxx 9, Erol Can xx 3, Golubovic xxx 9, Beşiktaş Cola Turka : Mustafa Abi xx 3, Ignerski xxx 13 , Chatman xx 4, Cevher Özer xxx 24, Ogilvy xxx 12, Bekir x 2, Hüseyin Beşok x 4, Murat x 2, Serhat Çetin x 2, İsmail x 2 1. Periyot: 21-18 Devre: 47-33 (Banvit lehine) 3. Periyot: 70-51